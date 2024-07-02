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В Одессе пытались сжечь машину военкома

Неизвестные в Одессе попытались сжечь автомобиль военкома и электроподстанцию

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Shutterstock

Неизвестные в Одессе попытались сжечь автомобиль сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) и электроподстанцию. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.нек

Речь идет о электроподстанции «Пересыпская» — несмотря на поджог, огонь распространиться на весь объект не смог. Той же ночью был подожжен автомобиль военнослужащего, машина получила некоторые повреждения, но целиком не сгорела — через пятнадцать минут после начала пожара ее потушили.

Кто совершил поджоги — на данный момент остается неизвестным, однако эти инциденты вписываются в череду схожих событий — в июне автомобили сотрудников военкоматов, солдат и офицеров ВСУ по всей Украине стали объектами поджога со стороны неизвестных.

До этого двое неизвестных в Черновицкой области Украины напали на пограничников.

У нападавших было мачете и газовый баллончик. Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова.

Ранее на Украине неизвестный мужчина открыл огонь по военкомату из гранатомета.

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