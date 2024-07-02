Российский военный в одиночку уничтожил миной здание с ВСУ

Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной ТМ-62 здание, где заняли позиции военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Как сообщается, полуразрушенное здание использовалось украинскими солдатами как укрытие. На кадрах видно, как российский военный подбегает к постройке с миной, бросает ее, после чего происходит мощный взрыв. Отмечается, что противотанковая мина ТМ-62 весит около 10 кг.

2 июля также сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Накануне появилось видео удара по аэродрому в Миргороде, где силами российских военных было поражено семь самолетов Воздушных сил Украины. На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. По данным оборонного ведомства, удар наносился с помощью ракетного комплекса «Искандер».

Ранее российские летчики уничтожили спецтехнику ВСУ.