Уничтожение самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Миргороде — непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря российской разведке. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный корреспондент Александр Коц. Данный аэродром, по его словам, является важнейшим объектом подскока.

«Полтавская область — это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней — очень короткий промежуток», — отметил Коц.

Он добавил, что основная цель Вооруженных сил России не столько в уничтожении самого аэродрома, сколько в ликвидации авиатехники ВСУ.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные за сутки поразили девять самолетов ВСУ.

Накануне появилось видео авиаудара по аэродрому в Миргороде. На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. По данным российского оборонного ведомства, удар наносился с помощью ракетного комплекса «Искандер».

Как стало известно, бойцы ВСУ пытались спасти свои самолеты-истребители на аэродроме в Миргороде с помощью рисунков. По данным источника, солдаты рисовали силуэты реактивных машин, чтобы попытаться обмануть российских наводчиков перед атакой.

Ранее группировка «Восток» сорвала попытки усиления позиций ВСУ.