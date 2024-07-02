В США рассказали об отношении израильских генералов к перемирию с ХАМАС

Высшее военное руководство Израиля выступает за переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС, целью которых должно стать прекращение боевых действий. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Военные полностью поддерживают соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий», — заявил бывший советник по вопросам национальной безопасности Израиля Эяль Хулата.

По мнению высшего офицерского состава еврейского государства, перемирие позволит быстрее добиться освобождения заложников и сэкономит ресурсы на случай эскалации конфликта с шиитским движением «Хезболла». Отмечается, что позицию военных не разделяет премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, который выступает против перемирия, пока не будет уничтожен ХАМАС.

Накануне Нетаньяху рассказал о приближающемся разгроме военного потенциала ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля заявил о способности страны воевать с радикалами в одиночку.

Ранее Израиль просил Россию помочь в переговорах по Газе.