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Белоусов поздравил 106-ю дивизию с взятием Раздоловки в ДНР

Минобороны: Белоусов поздравил 106-ю дивизию с освобождением Раздоловки в ДНР

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с освобождением села Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белоусов отметил стойкость и мужество военнослужащих, а также самоотверженность командования и личного состава дивизии в ходе боевых действий на территории ДНР.

Сообщалось также, что десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план для того, чтобы скрытно подойти к селу Раздоловка.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение села Раздоловка поможет российским военным расширить плацдарм в направлении Северска.

Незадолго до этого также сообщалось, что российские военные взяли Степовую Новоселовку в Харьковской области.

Ранее в МО РФ сообщили о взятии под контроль еще одного поселка в ДНР.

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