В Госдуме заявили, что американские истребители на Украине превратятся в металлолом

Передача Украине американских истребителей F-16 спровоцирует новый виток конфликта за господство в воздухе, в котором эти самолеты получат репутацию металлолома. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Некоторое время назад министр обороны Нидерланд Кайса Оллонгрен заявил, что Амстердам выдал разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские бойцы уничтожат американские истребители, и это положит конец военным амбициям Киева нанести стратегическое поражение РФ, заявил Шеремет.

По его мнению, последний козырь Украины с F-16 «будет бит», эти самолеты не станут супероружием для президента Владимира Зеленского.

Парламентарий предположил, что весь мир увидит, что американские истребителя «горят не хуже американских и немецких танков». По его словам, ситуация с самолетами демонстрирует, что страны Запада не заинтересованы в мире и поиске точек соприкосновения, а хотят и дальше бросать Украину «в жернова войны».

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили истребители F-16.