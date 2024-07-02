Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что американские истребители на Украине превратятся в металлолом

Депутат Шеремет: истребители F-16 на Украине получат репутацию металлолома

close
100%
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Передача Украине американских истребителей F-16 спровоцирует новый виток конфликта за господство в воздухе, в котором эти самолеты получат репутацию металлолома. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Некоторое время назад министр обороны Нидерланд Кайса Оллонгрен заявил, что Амстердам выдал разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские бойцы уничтожат американские истребители, и это положит конец военным амбициям Киева нанести стратегическое поражение РФ, заявил Шеремет.

По его мнению, последний козырь Украины с F-16 «будет бит», эти самолеты не станут супероружием для президента Владимира Зеленского.

Парламентарий предположил, что весь мир увидит, что американские истребителя «горят не хуже американских и немецких танков». По его словам, ситуация с самолетами демонстрирует, что страны Запада не заинтересованы в мире и поиске точек соприкосновения, а хотят и дальше бросать Украину «в жернова войны».

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили истребители F-16.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами