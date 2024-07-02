ВСУ пытались спасти свои истребители с помощью рисунков

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались спасти свои самолеты-истребители Су-27 на аэродроме в Миргороде с помощью рисунков. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное обозрение».

По данным источника, украинские солдаты рисовали силуэты своих самолетов, чтобы попытаться обмануть наводчиков российской армии перед атакой на аэродром. Однако, как утверждает канал, попытка оказалась неудачной.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило, что российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме «Миргород».

В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

Forbes назвал произошедшее одним из самых тяжелых событий за время спецоперации. Журналисты подчеркнули, что это потери, которые украинцы не могут себе позволить

Ранее появились кадры жесткого перехвата российским Су-27 иностранного истребителя.