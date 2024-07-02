Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ пытались спасти свои истребители с помощью рисунков

«ВО»: ВСУ хотели спасти самолеты в Миргороде от удара ВС РФ с помощью рисунков

close
100%
Alexander Ermochenko/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались спасти свои самолеты-истребители Су-27 на аэродроме в Миргороде с помощью рисунков. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное обозрение».

По данным источника, украинские солдаты рисовали силуэты своих самолетов, чтобы попытаться обмануть наводчиков российской армии перед атакой на аэродром. Однако, как утверждает канал, попытка оказалась неудачной.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило, что российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме «Миргород».

В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

Forbes назвал произошедшее одним из самых тяжелых событий за время спецоперации. Журналисты подчеркнули, что это потери, которые украинцы не могут себе позволить

Ранее появились кадры жесткого перехвата российским Су-27 иностранного истребителя.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами