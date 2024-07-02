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NYT рассказал об успехах российской армии в Донбассе

NYT: силы РФ достигают успехов за счет использования мобильной техники

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России активно применяют мотоциклы и квадроциклы, что позволяет им добиваться успехов против украинских войск на поле боя. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских солдат.

В статье говорится, что со временем успехи российской армии лишь растут, и ее военные уже вплотную подошли к стратегически важным линиям снабжения Вооруженных сил Украины и городам в Донбассе.

Отмечается, что стремительные и маневренные мотоциклы стали трудной целью для беспилотников ВСУ, а заминированные украинцами поля больше не представляют опасности для российских бойцов. По словам украинских солдат, у мотоциклистов хорошая видимость, и они могут в любой момент свернуть в сторону, чтобы не столкнуться с минами, в то время как операторам бронетехники такое не под силу.

Такими темпами российская армия быстро возьмут Торецк и Нью-Йорк, после чего занятие Краматорска, Славянска и Константиновки станет лишь вопросом времени, пишут журналисты NYT.

До этого The Wall Street Journal писал, что ВСУ смогли восполнить потери, однако армия еще не обладает достаточными силами для ведения наступательных действий.

Ранее российский боец объяснил «успехи» ВСУ под Харьковом.

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Операция на Украине
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