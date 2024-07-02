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Украинский дрон-камикадзе атаковал поселок под Белгородом

Гладков: житель поселка Октябрьский пострадал при атаке беспилотника ВСУ

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал поселок Октябрьский Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в инциденте пострадал один мирный житель. У мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные осколочные ранения области живота, а также рук и ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также в результате взрыва микроавтобус и один легковой автомобиль получили повреждения. На месте работают оперативные службы.

Накануне при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ пострадали семь человек. По словам Гладкова, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. Губернатор отметил, что всего в результате обстрела в Белгороде выявлены повреждения в 22 частных домах.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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