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Командир «Ахмата» рассказал о боях с элитными солдатами ВСУ в Волчанске

Алаудинов: ВС РФ ведут бои с элитой ВСУ и наемниками на севере Волчанска

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские войска теснят военных вооруженных сил Украины (ВСУ) в северных районах Волчанска, несмотря на то, что украинцы перебросили в город элитных солдат и подразделения наемников. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире «Первого канала».

«Противник на севере реки Волчанка есть, мы его тесним. <...> Сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего», — сказал Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», Киев перебросил на север Волчанска элитные подразделения бригады «И «Лють», а также наемников в лице чеченских сепаратистов, граждан Италии и других иностранцев.

18 июня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что офицеры Североатлантического альянса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, никакой стратегии в подобных наступательных действиях ВСУ нет. Это скорее локальное прощупывание фронта и выискивание слабых мест, пояснил он.

Ранее Алаудинов назвал сроки завершения спецоперации на Украине.

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Операция на Украине
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