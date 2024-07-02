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Российские военные за сутки уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ

Сальдо: группировка «Днепр» за сутки уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Группировка войск «Днепр» вела активную оборону левого берега Днепра, наносила удары по противнику на правобережье Херсонской области и боролась с вражескими дронами», — написал чиновник.

Вооруженные формирования Украины потеряли три полевых склада боеприпасов, добавил он.

До этого Сальдо сообщил, что ВСУ предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области.

30 июня Сальдо сообщил, что в Херсоне произошла вспышка холеры из-за подрыва Киевом Каховской ГЭС. Губернатор отметил, что главными причинами вспышки холеры могли стать засорение Днепра телами солдат ВСУ, сбои в работе очистных сооружений, а также бездействие украинских санитарных служб на правом берегу реки.

14 июня Сальдо заявил, что Херсонская область будет освобождена в ее административных границах вне зависимости от того, согласится ли Запад на выдвинутые президентом РФ условия для мирных переговоров.

Ранее в Херсонской области сократили комендантский час.

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