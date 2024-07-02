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ВС РФ ударили ракетами по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде

МО РФ: расчеты «Искандер-М» ударили по стоянке самолетов ВСУ в Миргороде

Российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме «Миргород». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В итоге ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 украинской армии.

Накануне вечером российские военные уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины, которые базировались на аэродроме в Миргороде. Видео удара опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части.

Предположительно, для удара также использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Благодаря этому было уничтожены самолеты Су-27. C их помощью ВВС Украины могли пускать ракеты по Крыму и приграничью.

До этого американский журнал Military Watch Magazine отметил уязвимость шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, которые Стокгольм намерен передать Киеву, перед российскими ВКС. В статье издания говорится, что данные машины будут с легкостью сбиваться зенитными комплексами С-400 и перехватчиками МиГ-31.

Ранее появились кадры жесткого перехвата российским Су-27 иностранного истребителя.

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Операция на Украине
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