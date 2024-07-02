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Подразделения ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции

Марочко: ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции под Белогоровкой в ЛНР

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Evgeniy Maloletka/AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали новые защищенные артиллерийские позиции в районе Белогоровки в ЛНР, откуда они могут наносить удары по Кременной и Лисичанску. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Северо-восточнее Северска и юго-западнее Белогоровки выявлены новые защищенные артиллерийские огневые позиции вооруженных формирований Украины, с которых они могут наносить удары по Кременной и Лисичанску при помощи самоходной и буксируемой 122-мм артиллерии», — сказал он.

По словам Марочко, сейчас обстрелы с упомянутых позиций неинтенсивные, но «ситуация в ближайшее время может измениться».

Также военный эксперт отметил, что украинские власти потребовали от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского любой ценой удержать подконтрольную Украине часть территории Луганской народной республики. По его словам, руководители Украины не приняли во внимание обоснования Сырского того, что удерживать оставшуюся территорию республики является «нецелесообразным с военной точки зрения».

Ранее Марочко сообщил, что российские военнослужащие в июне отразили 133 контратаки ВСУ на рубежах ЛНР.

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