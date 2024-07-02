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Марочко заявил, что украинская власть обязала Сырского удержать территории в ЛНР

Марочко: Киев потребовал от Сырского удержать подконтрольную ВСУ часть ЛНР

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские власти потребовали от главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского любой ценой удержать подконтрольную ВСУ часть территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на «полученные данные из достоверного источника».

«Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР. Это произошло после того, как он предложил оставить ряд населенных пунктов, а высвободившиеся силы использовать для усиления Харьковского и Донецкого направлений», — сказал он.

По словам Марочко, украинские руководители не приняли во внимание обоснования главнокомандующего ВСУ того, что удерживать оставшуюся территорию республики является «нецелесообразным с военной точки зрения».

До этого Марочко сообщил, что российские военнослужащие в июне отразили 133 контратаки ВСУ на рубежах ЛНР, противник понес серьезные потери.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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