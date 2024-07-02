Российские специалисты изучили взрыватель ракеты ATACMS

Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS, которую применяют Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.

Изначально взрыватель был разработан для противокорабельной ракеты, но потом установлен на ATACMS. Российские специалисты обезвредили взрыватель, на котором был установлен промежуточный детонатор, вскрыли его корпус. После чего взрывчатые вещества были переданы на экспертизу для изучения.

Как рассказал собеседник агентства, взрыватель стоял в боевом положении, на что указывала буква «А» в специальном окошке. У боеприпаса часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Спустя некоторое время осуществляется его взведение. Также во внутренней части был найден поворотный движок, замыкающий внутреннюю цепь взрывателя. Всего внутри устройства четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах.

Специалист отметил, что такая сложная конструкция связана с безопасностью применения.

Украина начала получать баллистические ракеты ATACMS от США в 2023 году. Их выпускает корпорация Lockheed Martin. Ракеты имеют калибр 610 миллиметров, длину 4 метра, массу 1,6 тонны. Дальность полета версии Block 1 достигает 165 километров.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что российские специалисты смогут найти уязвимые места американской ракеты ATACMS после изучения ее системы наведения.