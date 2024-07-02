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Российские штурмовики уничтожили спецтехнику ВСУ

Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток» и уничтожили спецтехнику и ликвидировали военных. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Самолеты нанесли удар по опорному пункту и украинским военным.

После этого экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

До этого российские штурмовики Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самолеты Воздушно-космических сил РФ поразили объекты украинских войск при помощи неуправляемых авиационных ракет. В результате им удалось уничтожить опорный пункт и живую силу ВСУ.

30 июня российский летчик-истребитель из Калининградской области стал первым победителем своеобразного конкурса красивых перехватов, который объявил FighterBomber.

Командующий ВВС Дании Ян Дам призвал снизить ожидания вокруг поставок истребителей F-16 Украине, поскольку они не приведут к изменению ситуации на поле боя.

Ранее на позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника.

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