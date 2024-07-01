Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли Донецк из «натовской» артиллерии

ДНР: Украина обстреляла Петровский район Донецка из натовской артиллерии

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Петровский район Донецка был обстрелян украинскими военными снарядами калибром 155 миллиметров. В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говорится о двух снарядах калибром 155 мм, выпущенных в направлении населенного пункта Желанное Второе в городе Донецке (Петровский район).

Представительство до этого сообщало о том, что с начала суток украинские вооруженные силы выпустили по данному району не менее 37 снарядов калибра 155 мм. Петровский район, расположенный на западной окраине Донецка, является самой отдаленной от центра частью города и постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость.

Артиллерия калибра 155 мм является характерной для стран НАТО.

США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 мм, которые активно используются украинскими войсками для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.

Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, применяющие снаряды такого же калибра.

Ранее Столтенберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами