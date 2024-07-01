Петровский район Донецка был обстрелян украинскими военными снарядами калибром 155 миллиметров. В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) говорится о двух снарядах калибром 155 мм, выпущенных в направлении населенного пункта Желанное Второе в городе Донецке (Петровский район).

Представительство до этого сообщало о том, что с начала суток украинские вооруженные силы выпустили по данному району не менее 37 снарядов калибра 155 мм. Петровский район, расположенный на западной окраине Донецка, является самой отдаленной от центра частью города и постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость.

Артиллерия калибра 155 мм является характерной для стран НАТО.

США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 мм, которые активно используются украинскими войсками для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.

Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, применяющие снаряды такого же калибра.

Ранее Столтенберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.