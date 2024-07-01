В России усомнились в появлении истребителей F-16 у ВСУ

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил сомнения, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили и используют истребители F-16 в вооруженном конфликте. Его слова приводит «Лента.ру».

«Я думаю, что они появятся позже, летом, но позже», — заявил он.

До этого бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили истребители F-16. По словам Тайтельмана, данную информацию подтвердили в Иностранном легионе.

28 июня командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Дании Ян Дам призвал снизить ожидания вокруг поставок истребителей F-16 Украине, поскольку они не приведут к изменению ситуации на поле боя. Военный подчеркнул, что для эффективности истребителей на Украине необходимо долгосрочная перестройка ВВС страны, правильные боеприпасы и адаптация к сложным боевым задачам.

Ранее появились кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16.