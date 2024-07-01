Депутат Госдумы заявил о готовности ВС РФ к поставке истребителей F-16 Украине

Россия была готова к поставке истребителей F-16 украинской армии, силы ПВО будут их сбивать. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

«Мы понимаем, что рано или поздно их должны были поставить и их поставили. <...> Мы это знали, мы к этому готовы. Наши средства ПВО изначально готовы к борьбе с этими самолетами, наши системы готовы их сбивать», – сказал депутат.

Он отметил, что пока неизвестно, где находятся F-16 и насколько они готовы к эксплуатации.

До этого бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман рассказал, что на Украине зафиксировали применение первых истребителей F-16, которые были обещаны Киеву западными партнерами.

28 июня командующий ВВС Дании Ян Дам призвал не ждать серьезных изменений на поле боя после поставок истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что для эффективности самолетов на Украине необходима долгосрочная перестройка ВВС страны.

Ранее появились кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16.