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Депутат Госдумы заявил о готовности ВС РФ к поставке истребителей F-16 Украине

Депутат Чепа: силы ПВО РФ изначально готовы сбивать поставляемые Украине F-16

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Vadim Ghirda/Reuters

Россия была готова к поставке истребителей F-16 украинской армии, силы ПВО будут их сбивать. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

«Мы понимаем, что рано или поздно их должны были поставить и их поставили. <...> Мы это знали, мы к этому готовы. Наши средства ПВО изначально готовы к борьбе с этими самолетами, наши системы готовы их сбивать», – сказал депутат.

Он отметил, что пока неизвестно, где находятся F-16 и насколько они готовы к эксплуатации.

До этого бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман рассказал, что на Украине зафиксировали применение первых истребителей F-16, которые были обещаны Киеву западными партнерами.

28 июня командующий ВВС Дании Ян Дам призвал не ждать серьезных изменений на поле боя после поставок истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что для эффективности самолетов на Украине необходима долгосрочная перестройка ВВС страны.

Ранее появились кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16.

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