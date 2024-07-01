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Нетаньяху заявил о предстоящем разгроме военного потенциала ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху: приближается разгром военного потенциала ХАМАС

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приближающемся разгроме военного потенциала ХАМАС. Его слова передает ТАСС.

«Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, будут продолжены удары по ее остаткам», — заявил политик по итогам визита в городе Рафах в секторе Газа.

Заявление было сделано Нетаньяху на встрече с воспитанниками Колледжа национальной безопасности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о способности страны воевать с ХАМАС одиночку.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах провести демилитаризацию Газы.

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