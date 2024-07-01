Бригада ВСУ пожаловалась Зеленскому на потери из-за командиров

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на высокие потери среди личного состава из-за действий командования. Об этом заявил бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Стерненко опубликовал видеообращение бойцов занявшей позиции под Купянском бригады к Зеленскому с жалобой на приказы нового командующего подразделения Ярослава Сидорова. Солдаты рассказали, что им приходится находиться на необорудованных позициях. Кроме того, после вступления Сидорова в должность резко выросли потери, отметили в бригаде.

Также бойцы сообщили о неадекватном поведении нового командира.

«На самом деле проблемы есть не только у 14-й ОМБр. Это системный кризис», — подчеркнул активист.

До этого основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина рассказала, что боец ВС РФ более месяца жил в оставленной ВСУ позиции. Он ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под контроль России.

Ранее российские военные записали видеообращение из Харьковской области.