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На Украине рассказали о двукратном росте боев за июнь

Спикер украинской группировки «Хортица» Волошин сообщил о двукратном росте боев

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Evgeniy Maloletka/AP

Спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сообщил, что количество боев за июнь выросло в два раза. Его цитирует издание «РБК-Украина».

Он назвал Краматорское, Покровское и Кураховское направления «наиболее горячими».

«За предыдущий месяц было почти 1 тыс. 952 боевых столкновения», — отметил Волошин.

Он заявил, что российские военнослужащие активизировали действия на разных участках фронта. Спикер группировки не стал давать прогнозы по ситуации.

28 июня министерство обороны России сообщило, что 56 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным за неделю боев.

До этого пятеро бойцов ВСУ сдались в плен в районе Яснобродовки.

По информации ведомства, во время боев военнослужащие третьего батальона 110-й бригады ВСУ сдались в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады. Сами сдавшиеся в плен украинцы рассказали, что их мобилизовали насильно, после чего офицеры ВСУ их «бросили на убой».

Ранее пленный рассказал об отправке мобилизованных Украины «на мясо».

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