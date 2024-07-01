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Трофейные Abrams и Leopard выставят в Петербурге

Трофейные танки Abrams и Leopard покажут на выставке в Санкт-Петербурге

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Кадр из видео/Минобороны России

Трофейные M1 Abrams и Leopard 2А6 выставят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Их доставят в Петербург с московской выставки Минобороны РФ на Поклонной горе. Танки и другую военную технику Запада покажут после завершения форума «Армия-2024».

В выставочных шатрах представят стрелковое и инженерное вооружение США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины. Там же будут представлены беспилотные летательные аппараты и снаряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 июля стало известно, что выставка трофейной военной техники прекращает работу на Поклонной горе в Москве, ее экспонаты временно перевезут в парк «Патриот» в Подмосковье, откуда они затем отправятся в Санкт-Петербург. На Поклонной горе выставка проработала два месяца. За это время ее посетили свыше 1,3 млн человек. Всего на ней были представлены 33 образца западной военной техники, включая немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams соответственно.

Ранее стало известно, когда состоится закрытие выставки «Россия».

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