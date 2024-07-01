Темнокожий офицер российской армии рассказал об отношении к расизму в ВС РФ

Темнокожий офицер Вооруженных сил России заявил, что в российских войсках в зоне специальной военной операции (СВО) нет места расизму. Об этом сообщило издание Daily Storm.

Он отметил, что из-за цвета кожи к нему пренебрежительно не относились. При этом во время учебы в академии инциденты бывали. Например, начальник факультета не разрешил ему поднять флаг.

Мужчина добавил, что в зоне специальной военной операции (СВО) проявлений расизма нет, при этом есть шутки, связанные с цветом кожи. Офицер отметил, что шутки над цветом кожи не переходят в оскорбления и никак не влияют на воинскую дисциплину. Он добавил, что его команды не игнорируют.

До этого сообщалось, что в Москве открылся первый военно-социальный центр Министерства обороны, в котором участники специальной военной операции (СВО) смогут получать различные услуги.

Ранее участник СВО из Бурятии назвал некоторые инициативы Госдумы «откровенно идиотскими».