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Экс-советник Пентагона озвучил потери ВСУ за все время СВО

Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли 600 тысяч военных с начала спецоперации

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 600 тысяч солдат с февраля 2022 года. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала De Nieuwe Wereld.

По его оценкам, количество пострадавших превышает миллион человек. Макгрегор отметил, что огромные потери ВСУ объясняются отсутствием «эффективной медицинской эвакуации», которая имеется у армии РФ.

Полковник оценил потери Вооруженных сил России в 50 тысяч человек.

«Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если вы посмотрите на Донецк и Луганск и, возможно, на чеченские силы Кадырова», — сказал американский Макгрегор.

Цифры могут быть больше, но все равно разница с потерями Украины огромна, добавил американский эксперт.

31 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч бойцов в зоне спецоперации.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.

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