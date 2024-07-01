ВСУ выпустили 10 снарядов по селу Богдановское в Харьковской области. Об этом сообщил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

Сообщается, что при обстрелах никто не пострадал. Разрушений нет.

«Также противник увеличил активность применения ударных БПЛА различных типов на Купянском направлении во всех прифронтовых населенных пунктах», — говорится в сообщении.

До этого ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 125-й бригады теробороны в районах Макеевки, Нововодяного, Невского, Стельмаховки в ЛНР и Тернах в ДНР.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные также поразили боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», две 155 мм гаубицы М777 американского производства, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Ранее ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard-2.