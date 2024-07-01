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На Украине прокомментировали концентрацию солдат на границе с Белоруссией

ГПС Украины: солдат перебросили на границу с Белоруссией для укрепления обороны

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили на границу с Белоруссией для укрепления обороны страны. С таким заявлением выступил представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко, сообщает издание «Страна».

«Граница с Белоруссией остается для нас угрожающим направлением, и мы продолжаем ее укреплять», — сказал Демченко.

Он уточнил, что это касается не только инженерных сооружений, но также живой силы и техники. По словам представителя ГПС Украины, ведомство ставит своей целью не допустить любые действия, которые могут «идти с территории Белоруссии».

Демченко счел все заявления Минска о враждебной деятельности ВСУ в отношении Белоруссии «информационной операцией».

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что альянс не против того, чтобы Евросоюз занимался финансированием строительства укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Белоруссией.

Ранее Польша и страны Балтии захотели отгородиться от России «железным занавесом» и соорудить на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер».

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