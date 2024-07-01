Стало известно о пострадавших в ДНР при обстрелах ВСУ

В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк и Горловку пострадали двое мужчин, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал «ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины».

По данным канала, оба пострадавших были сотрудниками ООО «Спецреммаш», и обстрел ВСУ застиг их на улице Дарвина в Горловке. Помимо этого, украинские войска сбросили бомбу на автозаправку на улице Королева, на АЗС на улице Маршала Пересыпкина, а также повредили контактную сеть трамвая в центральном районе города.

Кроме того, атака ВСУ повредила жилые дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. В результате загорелось здание на улице Виктора Исакова.

До этого сообщалось, что минометный обстрел ВСУ вызвал пожар в лесу под Новой Каховкой. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Глава Херсонской области уточнил, что пожарные начнут тушить возгорание, когда это позволят условия безопасности.

Ранее в Минобороны заявили о взятии под контроль Новопокровского в ДНР.