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Минометный обстрел ВСУ вызвал пожар в Херсонской области

Сальдо заявил о пожаре в лесу под Новой Каховкой из-за обстрела ВСУ

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Под Новой Каховкой в Херсонской области в результате действий вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся лес. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам чиновника, пожар возник из-за минометного обстрела, произведенного противником. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Сальдо уточнил, что пожарные начнут тушить возгорание, когда это позволят условия безопасности.

30 июня глава Херсонской области сообщил, что ВС России отбросили украинские войска с левого берега региона, а бои на Херсонском направлении в данный момент разворачиваются на островах.

1 июля Сальдо рассказал, что ВСУ пытались прорваться обратно на левый берег Днепра, однако сделать это им не удалось. Он пояснил, что столкновения обернулись огромными потерями для украинской армии.

Ранее стала известна причина вспышки холеры в Херсоне.

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