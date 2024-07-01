Минометный обстрел ВСУ вызвал пожар в Херсонской области

Под Новой Каховкой в Херсонской области в результате действий вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся лес. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам чиновника, пожар возник из-за минометного обстрела, произведенного противником. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Сальдо уточнил, что пожарные начнут тушить возгорание, когда это позволят условия безопасности.

30 июня глава Херсонской области сообщил, что ВС России отбросили украинские войска с левого берега региона, а бои на Херсонском направлении в данный момент разворачиваются на островах.

1 июля Сальдо рассказал, что ВСУ пытались прорваться обратно на левый берег Днепра, однако сделать это им не удалось. Он пояснил, что столкновения обернулись огромными потерями для украинской армии.

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