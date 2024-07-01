ВС России поразили места хранения и подготовки к применению бэзэкипажных катеров ВСУ

Российские военнослужащие за сутки поразили самолеты на открытой стоянке, инфраструктуру военного аэродрома и ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировки войск ВС РФ в течение суток поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники Вооруженных сил Украины, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России заявили, что взяли под контроль село Новопокровское в Донецкой народной республике (ДНР).

Накануне Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоалександровка в ДНР. Также российские военнослужащие взяли под контроль Спорное в этом регионе.

Ранее группировка «Днепр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ.