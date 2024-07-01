Минобороны РФ сообщило о поражении украинских самолетов на военном аэродроме

Российские войска поразили самолеты Воздушных сил Украины и инфраструктуру военного аэродрома. Об этом заявило министерство обороны РФ.

В этом были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил РФ.

По данным Минобороны, украинские самолеты были поражены на открытой стоянке. Кроме того, они поразили за сутки ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники украинской армии, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы ВСУ в 124 районах.

Российское военное ведомство также заявило, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Новопокровское в Донецкой народной республике.

До этого в Минобороны РФ рассказали о применяемой технике российскими войсками при взятии Старомайорского.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.