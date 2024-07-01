Российские средства ПВО за сутки уничтожили 72 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 24 часа уничтожили восемь ракет Storm Shadow и 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За минувшие сутки системы ПВО уничтожили восемь британских крылатых ракет Storm Shadow, пять французских авиабомб Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS (США) и Vampire (Чехия), а также 72 дрона ВСУ, отмечается в сообщении.

1 июля российское Минобороны уточняло, что средства ПВО в ночь на 1 июля уничтожили 36 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями.

До этого российские военные заполучили систему наведения и коррекции полета ATACMS. Они изучат, как ракета корректирует курс. По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, специалисты смогут найти уязвимые места ATACMS и перенастроить зенитно-ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы против этой ракеты.

Ранее полковник Ходаренок предложил сбивать ракетами американские БПЛА над Черным морем.