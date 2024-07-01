Российские военные взяли Степовую Новоселовку в Харьковской области

Российские войска взяли населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 125-й бригады теробороны в районах Макеевки, Нововодяного, Невского, Стельмаховки в ЛНР и Тернах в ДНР.

«ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа», — отметили в Минобороны.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные также поразили боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», две 155 мм гаубицы М777 американского производства, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122 мм гаубицу Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль село Новопокровское в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.