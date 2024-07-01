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В Минобороны заявили о взятии под контроль еще одного села в ДНР

МО РФ: армия России освободила село Новопокровское в ДНР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Новопокровское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Тем самым российские военные улучшили тактическое положение на Донецком направлении.

Также ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированных, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс в ДНР.

В итоге противник за сутки потерял на Донецком направлении до 405 военнослужащих, отчитались в Минобороны. Также украинская армия потеряла американские боевую машину пехоты Bradley, бронеавтомобиль MaxxPro, гаубицу М777. Помимо этого ВСУ потеряли семь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Накануне Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоалександровка в ДНР. Также российские военнослужащие взяли под контроль Спорное в этом регионе.

Ранее российские военные поразили эшелон с техникой для 117-й бригады ВСУ.

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