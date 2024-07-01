В ОДКБ сообщили об отслеживании действий НАТО

Члены ОДКБ не рассматривают вопрос об усилении военной составляющей из-за действий НАТО, при этом они отслеживаются. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью белорусскому агентству «БелТА».

По его словам, ОДКБ не ставит перед собой цель стать противовесом НАТО или какой-либо стране. В фокусе ее внимания остается обстановка в Восточно-Европейском регионе.

«В принципе, и организация, и ее члены выступают за отказ от блокового мышления, сокращающего возможности сотрудничества и, зачастую, существенно ограничивающего национальный суверенитет участников подобных объединений. При этом, разумеется, действия НАТО отслеживаются и анализируются», — сказал Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ рассказал, что в ходе заседаний экспертов и представителей руководства государств-членов подробно обсуждаются все факторы, влияющие на обстановку в зоне ответственности организации, которая располагает возможностями оперативно принимать и реализовывать все необходимые решения с учетом интересов всех ее членов.

Стратегическая цель ОДКБ заключается в обеспечении коллективной безопасности путем консолидации усилий и ресурсов на основе стратегического партнерства и общепризнанных норм и принципов международного права, добавил он.

24 июня сообщалось, что Россия и Белоруссия будут совершенствовать внешнеполитическую координацию ОДКБ.

Ранее Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ.