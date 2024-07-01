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Суд вынес приговор россиянину, пытавшемуся уехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ

РИА: жителя Краснодарского края приговорили к шести годам за госизмену

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Краснодарском крае вынесли приговор мужчине, который пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях против России. Об этом сообщило РИА Новости.

Дело рассматривали по статьям о приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации. В итоге мужчину приговорили к шести годам колонии.

До этого суд в Крыму приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Слушания проходили в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно» на материалах дела. Следствие квалифицировало действия мужчины 1976 года рождения как переход гражданином России на сторону противника.

Незадолго до этого ФСБ нашла и задержала жителя Коми, который пытался вывезти из России через границу военную технику, замаскировав ее под бытовую.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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