Российские бойцы в июне отразили 133 контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубежах ЛНР, противник понес серьезные потери. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 34 785 украинских боевиков и наемников», — отметил он.

Марочко уточнил, что в июне ликвидировано на 11 295 больше украинских солдат по сравнению с маем. Эксперт подчеркнул, что это «самые большие потери» ВСУ с начала 2024 года на этом участке. Он напомнил, что тенденцию роста потерь противника начали фиксировать с конца зимы.

В течение июня российские войска на рубежах ЛНР уничтожили 16 танков, одну зенитную самоходную установку Gepard, 362 орудия полевой артиллерии, 23 станции радиоэлектронной борьбы, почти 500 различных боевых машин и 77 полевых складов боеприпасов противника.

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