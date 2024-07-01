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Сальдо заявил о провале попытки высадки ВСУ на левобережье Херсонщины

Сальдо: попытки ВСУ высадиться в районе Днепрян в Херсонщине провалились

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Alina Smutko/Reuters

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян удалось отбить. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

Он пояснил, что столкновения обернулись огромными потерями для украинской армии.

Также украинские войска потерпели провал в ходе контрнаступления в Харьковской области, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он утверждает, что в преддверии конференции в Швейцарии, прошедшей с 15 по 16 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили все резервы под Харьков. Однако они понесли там большие потери.

Риттер полагает, что ВСУ хотели «яркой победы, но все резервы попали в мясорубку».

До этого киевский политик Игорь Лапин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский обвинит главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в провалах на фронте и отстранит его.

Ранее политолог Александр Дудчак не исключил отставки Сырского на фоне провалов ВСУ.

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