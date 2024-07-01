Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей министерства обороны России.

По информации Минобороны РФ, мобильный расчет миномета «Василек» из гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» осуществил уничтожение опорного пункта ВСУ.

Для поражения цели после получения координат расчету автоматического миномета требуется всего несколько минут, а корректировка огня по противнику проводилась с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По информации ведомства, также блокируются все попытки ротации, доставки продовольствия и боеприпасов ВСУ.

До этого российские войска уничтожили цех производства ударных беспилотников ВСУ. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки комплекса С-300, радиолокационную станцию, а также склад с имуществом одной из артиллерийских бригад ВСУ, на котором находилось оружие, поставленное Западом.

До этого в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.