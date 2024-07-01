Раскрыты детали штурма одного из населенных пунктов в ДНР

Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план для того, чтобы скрытно подойти к селу Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР) перед его штурмом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны РФ.

Как отметил командир штурмовой роты Евгений, которого цитирует агентство, для достижения этого результата работали разные подразделения.

В частности, изначально была разведывательная рота, которая помогла другим бойцам ВДВ со всеми подходами к населенному пункту, «со всеми противниками, которые находились, где находились, что они там делали».

«Мы разработали план... Парни зашли, противник не ожидал этого... важный перекресток, который нам был необходим, был взят под наш контроль», — сказал командир.

Он отметил, что десантники использовали различные огневые средства, в том числе артиллерию и разведывательные беспилотники, «которые летали со сбросами».

«Все действовали как один сплоченный организм, включая все средства, которые работали в наших интересах», — добавил Евгений.

28 июня в Минобороны РФ сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль Раздоловку. По информации ведомства, населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск. Также подразделения этой группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.