CША примут меры для безопасности своих военных в Европе

Пентагон решил принять дополнительные меры для защиты американских военных, которые находятся в Европе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (EUCOM).

Как заявили в пресс-службе, США «зачастую принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности» военнослужащих ВС страны. В EUCOM отметили, что не будут описывать конкретные меры «из соображений безопасности».

Также там обратили внимание, что командование постоянно просит американских военнослужащих в Европе сохранять бдительность и всегда быть начеку. Кроме того, от солдат требуют незамедлительно сообщать о подозрительной активности в странах региона и прислушиваться к рекомендациям Государственного департамента США. Речь идет о советах, касающихся поездок за границу.

30 июня американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома сообщил, что военные базы США в странах Европы были переведены в состояние повышенной готовности. По информации журналистов, Вашингтон принял такое решение из-за угрозы террористических актов.

Ранее сообщалось, что США сократят численность своей армии.