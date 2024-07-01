В США заявили, что Россия может уничтожить предназначенные ВСУ шведские самолеты Saab 340

Воздушно-космические силы России (ВКС) могут с легкостью уничтожить шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, которые Стокгольм намерен передать Киеву. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что Saab 340 будут крайне уязвимы перед российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и истребителями-перехватчиками МиГ-31. При этом шведские самолеты не имеют возможностей для отступления и развертывания с безопасных авиабаз.

В первую очередь Saab 340 могут уничтожить ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М. Эти ракеты имеют дальность полета 400 километров и летят со скоростью в шесть раз превышающую скорость звука. В январе 2023 года британское министерство обороны заявило, что Р-37М эффективно поражают украинские самолеты на расстоянии более 200 километров. Этот класс ракет вместе с китайской PL-XX считается лучшим в мире.

До этого сообщалось, что Швеция передаст Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Saab 340 AEW&C.

Ранее сообщалось, что Швеция уверена в готовности России к долгому противостоянию на Украине.