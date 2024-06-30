Российская армия поразила мощной бомбой пункт управления ВСУ в Нью-Йорке

Российская авиация сбросила мощную бомбу на пункт управления украинской армии, находившийся в районе населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское) на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщает Telegram-канале «Изнанка», разместивший видео взрыва.

Удар был нанесен трехтонной фугасной авиабомбой ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате удара было уничтожено до 60 военнослужащих противника и четыре единицы автотранспорта.

До этого сообщалось, что армия России нанесла удар авиабомбой по логистическому складу Вооруженных сил Украины, который находился в здании «Новой почты» в Харькове.

30 июня сообщалось, что в Киеве произошли взрывы.

Ранее британский аналитик рассказал об «ужасающем» эффекте применения ФАБ-3000 на Украине.