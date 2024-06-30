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В одном из районов Киева произошел мощный взрыв

ТАСС: мощный взрыв произошел в Оболонском районе на севере Киева

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Gleb Garanich/Reuters

Мощный взрыв прогремел в Оболонском районе на севере Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По их словам, на место происшествия едут машины МЧС с мигалками.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в Киеве, перед этим была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Отмечалось, что после взрывов на окраине Киева был виден поднимающийся в небо дым.

Накануне сообщалось, что в Одессе произошел взрыв в нескольких метрах от берега, где купались люди.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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