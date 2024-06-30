Армия России атаковала базу украинского нацбатальона «Кракен»

Вооруженные силы РФ атаковали базу украинского националистического батальона «Кракен» в пригороде Харькова, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам подпольщика, в 16.25 прилет был по цели в районе Основянского озера.

«Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона «Кракен», на которой проходили тренировки и обучение бендеровцы», — сказал Лебедев.

На фотографии, которую показал координатор подполья, виден столб черного дыма.

30 июня мэр Харькова Игорь Терехов информировал о том, что в городе прогремел взрыв. В тот момент на территории Харьковской области звучали сирены воздушной тревоги.

28 июня Лебедев сообщал, что российские войска ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и поразили место дислокации боевиков «Кракена».

Ранее метро Харькова прекратило работу после взрывов в городе.