На Украине неизвестные с мачете напали на пограничников

Двое неизвестных в Черновицкой области Украины напали на пограничников. Об этом сообщило издание «Фокус» со ссылкой на журналиста Виталию Глаголу.

По его данным, у нападавших было мачете и газовый баллончик. Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова. Одного нападавшего удалось ликвидировать, а другой получил ранения.

До этого в Киеве мужчина взорвал гранату и повредил 11 автомобилей. Во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра.

Также украинское издание «Страна» сообщало, что в Каменском Днепропетровской области вечером 26 июня неизвестные подожгли микроавтобус военного.

Несколькими днями ранее аналогичные случаи с тремя автомобилями военных произошли в Киеве и Полтавской области.

24 июня сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове силой затащили мужчину в машину, а затем попытались закрыть дверь, несмотря на то, что он выставил ноги. Действия сотрудников ТЦК вызвали крики возмущения среди окружающих.

Ранее на Украине неизвестный мужчина открыл огонь по военкомату из гранатомета.