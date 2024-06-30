Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отбили атаку украинского батальона «Опфор»

МО РФ: российские военные отбили атаку украинского батальона «Опфор»

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали батальон «Опфор».

При этом российские военные из группировки «Юг» отразили данную атаку.

«Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона «Опфор» ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.

Также 30 июня Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР). Также российские военнослужащие взяли под контроль Спорное в ДНР.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотника ВСУ. Украинская армия также лишилась двух управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», трех ложных воздушных целей MALD и девять реактивных снарядов HIMARS.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами