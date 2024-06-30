Российские военные отбили атаку украинского батальона «Опфор»

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали батальон «Опфор».

При этом российские военные из группировки «Юг» отразили данную атаку.

«Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона «Опфор» ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.

Также 30 июня Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР). Также российские военнослужащие взяли под контроль Спорное в ДНР.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотника ВСУ. Украинская армия также лишилась двух управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», трех ложных воздушных целей MALD и девять реактивных снарядов HIMARS.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.