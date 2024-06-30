Стало известно, на какую сумму Германия одобрила экспорт оружия

Германия с 1 января 2024 года одобрила экспорт вооружений на рекордные €7,48 миллиарда, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на министерство экономики.

«С 1 января по 18 июня правительство Германии одобрило общий объем экспорта оружия на сумму не менее €7,48 миллиарда, что на 30% больше, чем в первой половине прошлого года», — пишет DPA.

Большая часть от этого экспорта — объемом в €4,88 миллиарда, что составляет примерно 65% от общей суммы — предназначена Украине.

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