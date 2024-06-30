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В МО РФ сообщили о взятии под контроль еще одного поселка в ДНР

Минобороны РФ: российские войска освободили поселок Новоалександровка в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) заявили об освобождении населенного пункта Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также источники ведомства отметили, что солдаты улучшили тактическое положение на донецком направлении. За минувшие сутки российские военные отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Потери противника в этом направлении составили за сутки до 370 военнослужащих. Также армия Украины лишилась восьми автомобилей, американской гаубицы М777, гаубицы 2А65 «Мста-Б», двух гаубицы Д-30, двух противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 (США).

Накануне в российском оборонном ведомстве заявили, что российские бойцы взяли под контроль поселок Шумы в Донецкой народной республике. Также солдаты из группировки войск «Центр» ВС России сумели значительно улучшить тактическое положение.

Ранее группировка «Днепр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ.

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