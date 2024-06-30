ВСУ разместили у границы с Белоруссией войска с дальнобойными беспилотниками

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся у границы с Белоруссией, оснащены дронами, способными бить по объектам, расположенным в глубине республики. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик.

«Подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь», — сказал Северинчик.

Он добавил, что украинские войска также разместили в Житомирской области средства противовоздушной обороны (ПВО), хотя на других направлениях им этих систем не хватает.

Помимо прочего, на границе с Белоруссией также появились украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады.

Ранее ВСУ развернули системы радиоэлектронной разведки у белорусской границы.